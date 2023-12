Boralex Aktie: DAS sind mal Neuigkeiten!

Der Aktienkurs von Boralex im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" zeigt eine Rendite von -14,15 Prozent, was mehr als 6 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler" hatte in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -7,94 Prozent, wobei Boralex mit 6,21 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Boralex diskutiert. An sieben Tagen war das Stimmungsbarometer grün und negative Diskussionen wurden nicht verzeichnet. An insgesamt einem Tag waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. Auch aktuell, in den letzten ein bis zwei Tagen, zeigen sich hauptsächlich positive Themen, was zu einer "Gut"-Einschätzung der Aktie heute führt. Das Anleger-Stimmungsbarometer bewertet Boralex insgesamt als "Gut".

Hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum lässt sich Boralex beobachten und auswerten. Die Aktie hat dabei eine mittlere Diskussionsintensität gezeigt, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls einer "Neutral"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Boralex in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Die Dividendenrendite von Boralex beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 2,56 Prozent und liegt damit 2,75 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 5,3 Prozent in der Branche "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler". Aufgrund dessen erhält die Dividendenpolitik des Unternehmens eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.