Boralex Aktie: Das hat keiner kommen sehen und trotzdem freut sich jeder

Die Boralex-Aktie wurde in den letzten 12 Monaten von Analysten insgesamt 7 Mal mit "Gut" und 1 Mal mit "Neutral" bewertet. Es gab keine negativen Bewertungen. Langfristig erhält die Aktie daher das Rating "Gut" von institutioneller Seite aus. Innerhalb eines Monats wurden 1 "Gut" und keine "Neutral" oder "Schlecht"-Einschätzungen abgegeben, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Die Analysten erwarten eine Kursentwicklung von 19,8 Prozent und geben ein mittleres Kursziel von 40 CAD an, was ebenfalls als positive Einschätzung betrachtet wird.

Fundamental betrachtet liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Boralex bei 25,98, was unter dem Branchendurchschnitt von 31,78 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Boralex-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 34,2 CAD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 33,39 CAD liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt der gleitende Durchschnitt 30,16 CAD, was zu einer "Gut"-Bewertung der Aktie führt.

Im Vergleich zum Sektor "Versorgungsunternehmen" hat die Boralex-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -14,15 Prozent erzielt, was 5,3 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Daher wird die Aktie aufgrund der Unterperformance insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Insgesamt erhält die Boralex-Aktie von institutionellen Analysten eine positive Bewertung, basierend auf ihren langfristigen Aussichten, fundamentaler Unterbewertung und kurzfristigen technischen Analyse.