Boralex Aktie: Knallt es bald?

Der kanadische Energiekonzern Boralex wurde in den letzten zwölf Monaten von insgesamt 8 Analysten bewertet. Die durchschnittliche Bewertung des Unternehmens wird als "Gut" eingestuft, wobei 7 Analysten eine positive Meinung abgaben, 1 Analyst neutral blieb und keine negativen Meinungen vorlagen. Auch im letzten Monat wurden qualifizierte Analysen durchgeführt, die zu einer weiteren positiven Einschätzung führten. Die Kursprognose für das Unternehmen liegt bei 40,75 CAD, was ein Aufwärtspotenzial von 35,61 Prozent bedeutet.

Die technische Analyse zeigt jedoch, dass der aktuelle Kurs von 30,05 CAD etwa 7,4 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Auch auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -8,58 Prozent liegt.

In fundamentalen Aspekten betrachtet, weist Boralex ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 24,23 auf, was über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie als vergleichsweise teuer angesehen werden kann, was zu einer fundamentalen Bewertung als "Schlecht" führt.

Im Hinblick auf Sentiment und Buzz im Internet zeigt sich eine mittlere Aktivität in den sozialen Medien in Bezug auf Diskussionen über Boralex. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine positive Entwicklung auf, was zu einer Gesamteinschätzung des langfristigen Stimmungsbildes als "Gut" führt.