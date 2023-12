Boralex Aktie: Hervorragende Nachrichten für Investoren!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu bestimmen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Boralex. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 31,56 Punkte, was bedeutet, dass Boralex momentan als "Neutral" eingestuft wird, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI von 34,74 zeigt an, dass die Aktie als "Neutral" bewertet wird.

Von fundamentaler Seite gilt die Aktie von Boralex aufgrund des niedrigeren Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) im Vergleich zum Branchendurchschnitt als unterbewertet. Das KGV von 21,3 liegt insgesamt 33 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler", der 31,74 beträgt. Daher erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

Die Analysteneinschätzung zeigt, dass Boralex in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 8 Analystenbewertungen erhalten hat. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Gut", mit 7 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor, die zu einer Gesamteinschätzung "Gut" führen. Die Kursprognose ergibt ein Aufwärtspotential von 19,05 Prozent, was ebenfalls eine "Gut"-Empfehlung darstellt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Boralex in den vergangenen Wochen jedoch deutlich eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt jedoch eine erhöhte Aktivität der Marktteilnehmer für diese Aktie, weshalb Boralex dafür eine "Gut"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.