Boralex Aktie: Einfach nur noch schlecht!

Die Boralex-Aktie wird derzeit technisch analysiert, wobei die 200-Tage-Linie (GD200) bei 32,87 CAD liegt. Der Aktienkurs schloss bei 30,05 CAD, was einem Abstand von -8,58 Prozent entspricht und die Einstufung "Schlecht" ergibt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 32,45 CAD, was einem Abstand von -7,4 Prozent und ebenfalls einem "Schlecht"-Signal entspricht. Insgesamt ergibt sich also eine negative Bewertung auf Basis der beiden Zeiträume.

Im Branchenvergleich hat die Boralex-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -17,68 Prozent erzielt, was 9,2 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Versorgungsunternehmen" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler" beträgt -8,48 Prozent, und Boralex liegt aktuell 9,2 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Die Analysten bewerten die Boralex-Aktie derzeit als "Gut", basierend auf 7 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Kurzfristig wird die Aktie auf Basis der vorliegenden Studien des vergangenen Monats ebenfalls als "Gut" eingestuft. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten von 40,75 CAD signalisiert ein Aufwärtspotenzial von 35,61 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält die Boralex-Aktie also eine positive Bewertung auf dieser Ebene.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Boralex liegt bei 80,6, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ergibt eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt ergibt sich also eine negative Gesamteinschätzung auf Basis des RSI.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung der Boralex-Aktie, wobei die technische Analyse auf eine negative Entwicklung hindeutet, während die Analysten eine positive Einschätzung abgeben. Anleger sollten diese Faktoren bei ihren Investitionsentscheidungen berücksichtigen.