Boral Aktie: Was für ein Erfolg!

Weitere Suchergebnisse zu "Boral":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Ein überkaufter Titel könnte kurzfristig Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Der RSI wird auf 7- und 25-Tage-Basis für Boral herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 16 Punkten, was darauf hinweist, dass Boral überverkauft ist, und somit eine "Gut"-Bewertung erhält. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich, liegt aber auch bei 26,88, was ebenfalls auf eine Überverkaufssituation hinweist und somit zu einer "Gut"-Einstufung führt.

In den letzten 12 Monaten hat Boral eine Performance von 65,03 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Baumaterialien"-Branche im Durchschnitt um -15,11 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +80,14 Prozent im Branchenvergleich für Boral. Auch im "Materialien"-Sektor lag Boral mit 80,14 Prozent über dem Durchschnittswert von -15,11 Prozent, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Boral schüttet auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 6,57 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 6,57 % ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Die Anleger-Stimmung bei Boral in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. In den letzten ein bis zwei Tagen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.