Boral Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

Der australische Baustoffhersteller Boral wird in der Online-Diskussion neutral bewertet, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen und entspricht daher ebenfalls einer neutralen Einschätzung. In Bezug auf die Dividendenpolitik des Unternehmens fällt die Bewertung jedoch schlecht aus, da die Dividendenrendite von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine geringere Rendite von 6,82 Prozentpunkten erzielt.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Boral im vergangenen Jahr eine Rendite von 65,03 Prozent erzielt, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine Überperformance von 80,5 Prozent darstellt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt positiv bewertet.

Fundamental betrachtet wird die Aktie von Boral mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 35,28 als unterbewertet eingestuft, da vergleichbare Unternehmen in der Branche Baumaterialien mit einem KGV von 49,33 bewertet werden. Daher erhält die Aktie aus fundamentaler Sicht eine positive Bewertung.