Boqii Holding Ltd Aktie: Das hat Konsequenzen!

Die Stimmungslage unter Anlegern in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, wie eine Analyse zeigt. An fünf Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an sieben Tagen die negative Kommunikation überwog. Besonders negativ fielen auch die Gespräche über das Unternehmen Boqii aus. Die Redaktion bewertet die Aktie daher insgesamt als "Schlecht" im Hinblick auf das Anleger-Sentiment.

In Bezug auf das Sentiment und den allgemeinen Buzz zeigte sich in den letzten Wochen eine deutliche Verschiebung hin zu negativen Themen bei Boqii. Diese Veränderung wurde anhand der Diskussionen in sozialen Medien festgestellt und führt zu einer insgesamt negativen Bewertung. Die Stärke der Diskussion hingegen war höher, was mit einer "Gut"-Bewertung honoriert wird. Zusammenfassend erhält Boqii daher in dieser Hinsicht ein "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse ergibt ebenfalls eine negative Einschätzung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 4,22 USD, während der aktuelle Kurs bei 0,461 USD liegt. Dies führt zu einer Abweichung von -89,08 Prozent und einer "Schlecht"-Bewertung. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit 2,56 USD unter dem aktuellen Kurs, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt ebenfalls eine neutrale Einschätzung für die Boqii-Aktie. Der RSI7 liegt bei 91,25, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Der RSI25 weist einen Wert von 84,51 auf, der ebenfalls eine negative Einstufung ergibt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtranking von "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.