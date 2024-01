Boqii Holding Ltd Aktie: Der absolute Knall!

Boqii-Aktie: Anlegerstimmung und technische Analyse deuten auf negative Bewertung hin

Die Boqii-Aktie wurde in den letzten zwei Wochen von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet, so die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen. Auch wurden in diesem Zeitraum hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer insgesamt positiven Anleger-Stimmung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie aktuell überverkauft ist, was zu einer positiven Bewertung führt. Jedoch wird auf Basis des 25-Tage-RSI eine abweichende "Schlecht"-Bewertung verzeichnet, da die Aktie auf dieser Basis als überkauft eingestuft wird.

Die Sentiment-Analyse zeigt eine deutliche Eintrübung der Stimmung in den letzten Wochen, wodurch die Aktie ebenfalls mit einer "Schlecht"-Bewertung versehen wird. Ebenso wird eine verringerte Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hinweist.

Die technische Analyse basierend auf trendfolgenden Indikatoren zeigt, dass sich die Boqii-Aktie in einem Abwärtstrend befindet, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine negative Bewertung für die Boqii-Aktie, basierend auf der Anlegerstimmung und der technischen Analyse.