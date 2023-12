Boqii Holding Ltd Aktie: Wie schlimm ist es wirklich?

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war laut der jüngsten Analyse neutral. Es gab keine signifikanten Richtungsausschläge in der Kommunikation. In den letzten Tagen haben Anleger jedoch vermehrt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Boqii diskutiert. Daher bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral" in Bezug auf das Anleger-Sentiment.

Bei der technischen Analyse wurde der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Boqii-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen betrachtet, der aktuell bei 4,07 USD liegt. Der letzte Schlusskurs (0,428 USD) liegt deutlich darunter (-89,48 Prozent), daher wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt basierend auf den letzten 50 Handelstagen ergibt ein "Schlecht"-Rating, da der letzte Schlusskurs (2,13 USD) ebenfalls darunter liegt (-79,91 Prozent). Insgesamt erhält die Boqii-Aktie also ein "Schlecht"-Rating für die einfache Charttechnik.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz zeigt die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz, dass die Diskussionsintensität eine erhöhte Aktivität aufweist, was zu einer Einschätzung von "Gut" führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch kaum Änderungen auf, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Boqii daher als "Gut"-Wert bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Boqii liegt der RSI7 bei 74,1 Punkten, was auf eine Überkauft-Situation hinweist und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI zeigt ähnliche Ergebnisse, da auch hier Boqii als überkauft eingestuft wird (Wert: 82,61) und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Insgesamt erhält das Boqii-Wertpapier also ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.