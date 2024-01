Boqii Holding Ltd Aktie: Was geht denn hier ab?

Die technische Analyse der Boqii-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 3,93 USD liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 0,4 USD weicht somit um -89,82 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (1,68 USD) liegt mit einer Abweichung von -76,19 Prozent unter dem aktuellen Schlusskurs, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte eine positive Veränderung festgestellt werden. Dies basiert auf der Beurteilung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien. Daher erhält dieses Kriterium die Bewertung "Gut". In Bezug auf die Stärke der Diskussion konnte keine signifikante Veränderung festgestellt werden, weshalb hier eine "Neutral"-Bewertung gegeben wird. Insgesamt erhält Boqii für diese Stufe daher ein "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses ergibt für Boqii eine Einstufung als "Neutral" mit einem RSI von 66,51 für 7 Tage. Der RSI25 für 25 Tage beläuft sich auf 85,65, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Dadurch ergibt sich insgesamt ein Rating von "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment, das eine wichtige Rolle für die Einschätzung einer Aktie spielt, zeigt vor allem negative Meinungen im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dies führt zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.