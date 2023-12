Boqii Holding Ltd Aktie: Aus, Aus, Aus!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Boqii-Aktie hat in den letzten 7 Tagen einen Wert von 91 erreicht, was auf eine Überkauftheit hinweist. Auch auf 25-Tage-Basis liegt der RSI-Wert mit 81,84 über dem normalen Niveau, was ebenfalls auf eine Überkauftheit hindeutet. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung aufgrund des RSI.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien und in den letzten zwei Wochen wurde über Boqii überwiegend negativ diskutiert. Auch in den letzten ein, zwei Tagen dominierten die negativen Themen, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einschätzung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs der Boqii-Aktie deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie aufgrund der Abweichung vom gleitenden Durchschnitt ein "Schlecht"-Rating.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt eine erhöhte Diskussionsintensität, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Allerdings weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung auf, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung führt.