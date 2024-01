Route1 Aktie: Was ist hier nur passiert?

Weitere Suchergebnisse zu "Evonik Industries":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Werkzeug der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Wir betrachten den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Route. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 50 Punkte, was bedeutet, dass Route weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls einen neutralen Wert von 33,33, was zu einer Gesamteinstufung von "neutral" für Route führt.

Ein weiterer weicher Faktor bei der Analyse eines Aktienwerts ist das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien. Die Diskussionsintensität von Route zeigt eine durchschnittliche Aktivität, was zu einer "neutralen" Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "neutralen" Einstufung führt.

In Bezug auf die technische Analyse ist Route derzeit 0 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch -25 Prozent, was zu einer insgesamt "neutralen" Einschätzung für beide Zeiträume führt.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Route von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen führt zu dem Schluss, dass die Anleger-Stimmung insgesamt als "neutral" einzustufen ist.

Insgesamt ergibt die Analyse der verschiedenen Faktoren eine Gesamteinstufung von "neutral" für Route.