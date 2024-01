Boozt AB Aktie: Das darf sich kein Anleger entgehen lassen!

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, wie aus dem Stimmungsbarometer hervorgeht. An drei Tagen war die Stimmung positiv, während keine negativen Diskussionen verzeichnet wurden. An insgesamt fünf Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es jedoch verstärkte Diskussionen über positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Boozt. Aus diesem Grund bewertet die Redaktion die Aktie positiv mit einem "Gut". Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

In Bezug auf die technische Analyse ist die Boozt-Aktie derzeit um +14,06 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Gut" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt +16,89 Prozent, was ebenfalls zu einer Einschätzung "Gut" führt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Boozt liegt bei 63,52, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 40,98 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass sich die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat zunehmend verbessert hat, was zu einer positiven Bewertung führt. Zudem wurde das Unternehmen in den Diskussionen mehr als üblich erwähnt und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger, was zu einem positiven Rating führt.

Insgesamt erhält die Boozt-Aktie daher ein positives Rating basierend auf dem Anleger-Sentiment, der technischen Analyse und dem Sentiment und Buzz in den sozialen Netzwerken.