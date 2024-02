Boozt AB Aktie: Wer mitreden will, sollte DIES wissen!

Die Betrachtung von Sentiment und Buzz im Internet kann einen wichtigen Beitrag zur Einschätzung einer Aktie liefern. Bei der Analyse der Boozt-Aktie zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was wiederum zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einstufung.

Ein weiteres Signal, das bei der technischen Analyse berücksichtigt wird, ist der Relative Strength-Index (RSI). Der RSI der Boozt führt bei einem Niveau von 33,33 zur Einstufung "Neutral", während der RSI25 mit 38,29 ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hinweist.

Bei der technischen Analyse der charttechnischen Entwicklung der Boozt-Aktie zeigt sich, dass der aktuelle Schlusskurs deutlich über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer positiven Bewertung als "Gut" führt. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend neutral, was zu einer "Neutral"-Einstufung der Boozt-Aktie führt.

Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Einschätzung sowohl bei der Diskussionsintensität und Stimmungsänderung, als auch bei den technischen Analysen und der Anleger-Stimmung.