Boozt AB Aktie: Kann das wirklich gut gehen?

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Boozt ist laut Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt besonders positiv. Dies geht aus den Äußerungen und Meinungen der vergangenen zwei Wochen hervor, die analysiert wurden, um eine zusätzliche Bewertung der Aktie zu ermöglichen. Insbesondere positive Themen dominierten die Diskussionen in den letzten Tagen, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Gut" führte.

Hinsichtlich des Sentiments und des "Buzz" in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat sich jedoch leicht verringert, was bedeutet, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Boozt in dieser Kategorie daher ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs von Boozt bei 121,7 SEK und ist damit +1,1 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral" führt. Über die letzten 200 Tage betrachtet wird die Aktie jedoch als "Gut" eingestuft, da die Distanz zum gleitenden Durchschnitt bei +9,45 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) gibt Aufschluss über die Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI für Boozt liegt bei 85,32, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der sich auf 54,61 beläuft, führt zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Schlecht" basierend auf diesem Gesamtbild.