Boozt AB Aktie: Jetzt wird’s richtig interessant

Die Kommunikation im Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Eine längerfristige Betrachtung der Diskussionsintensität und der Stimmungsänderung liefert wichtige Informationen. Bei der Analyse von Boozt zeigten sich interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität nahm ab, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führte. Auch die Rate der Stimmungsänderung war negativ, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führte.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Boozt eher neutral diskutiert. An vier Tagen überwogen positive Themen, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führte.

In der technischen Analyse wurde festgestellt, dass der aktuelle Kurs der Boozt bei 129,6 SEK liegt, was eine positive Entfernung von +17,14 Prozent vom GD200 (110,64 SEK) darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 126,15 SEK, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird der Kurs der Boozt-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Boozt-Aktie beträgt aktuell 34, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 44,01, was auch zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating für Boozt.