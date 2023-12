Boozt Aktie: Es fehlt nicht mehr viel!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Boozt wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt derzeit bei 40,93 Punkten, was darauf hindeutet, dass Boozt weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25 beträgt 31,38, was ebenfalls auf ein neutrales Rating hinweist.

Die technische Analyse vergleicht den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Boozt-Aktie der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs. Dabei ergibt sich eine Abweichung von +19,73 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt über dem aktuellen Kurs, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Das Stimmungsbild und die Diskussionen in den sozialen Medien wurden als neutral bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Boozt besonders positiv diskutiert, mit nur vier neutralen Tagen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.