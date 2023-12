Booz Allen Hamilton Aktie: Das wird noch ein spannendes Thema!

Die Einschätzung der Aktienkurse von Booz Allen Hamilton basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung der Anleger. Analysten haben die Kommentare in sozialen Medien untersucht und festgestellt, dass sie überwiegend positiv waren. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um Booz Allen Hamilton in den sozialen Medien diskutiert. Basierend auf dieser Betrachtung erhält die Aktie die Einstufung "Gut" in Bezug auf die Stimmung.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird die Aktie von Booz Allen Hamilton als neutral eingestuft. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen einen Wert zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für Booz Allen Hamilton beträgt 50,38, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Der RSI25-Wert von 51 führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Neutral" auf der Grundlage des Relative Strength-Index.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie von Booz Allen Hamilton derzeit bei 110,21 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 125,28 USD liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut", da die Distanz zum GD200 bei +13,67 Prozent liegt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 125,2 USD, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt, da die Aktie einen Abstand von +0,06 Prozent aufweist. Insgesamt wird daher eine Gesamtnote von "Gut" vergeben.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Industrie-Sektor liegt die Rendite von Booz Allen Hamilton um 23,07 Prozent höher. Im Bereich der IT-Dienstleistungen übertrifft die Aktie mit einer Rendite von 20,34 Prozent ebenfalls den Branchendurchschnitt von 2,73 Prozent. Diese positive Entwicklung führt zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.