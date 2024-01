Booz Allen Hamilton Aktie: Ein sicheres Investment?

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Booz Allen Hamilton-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 112,29 USD liegt. Der letzte Schlusskurs (123,77 USD) liegt damit deutlich darüber (Unterschied +10,22 Prozent), wodurch die Aktie auf dieser Basis als "Gut" bewertet wird. Bei einer Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt dieser aktuell 125,57 USD, wodurch der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe liegt (Unterschied -1,43 Prozent). Auf dieser kurzfristigen Analysebasis ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für die Aktie.

Von insgesamt 5 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Booz Allen Hamilton-Aktie sind 3 Einstufungen "Gut", 2 "Neutral" und 0 "Schlecht", was im Durchschnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Aus den abgegebenen Kurszielen ergibt sich ein Durchschnitt von 126,25 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um 2 Prozent steigen könnte, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt.

Im Branchenvergleich erzielte Booz Allen Hamilton in den vergangenen 12 Monaten eine Outperformance von +14,78 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "IT-Dienstleistungen"-Branche, während der "Industrie"-Sektor eine mittlere Rendite von 1386,72 Prozent hatte, wobei Booz Allen Hamilton 1363,66 Prozent darunter lag, was zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength-Index ergibt für die Booz Allen Hamilton-Aktie einen Wert für den RSI7 von 85,27, und einen Wert für den RSI25 von 51,17, was zu einem Gesamtranking "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.