Booz Allen Hamilton Aktie: Was für eine Niederlage!

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Booz Allen Hamilton hat sich in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ entwickelt. Laut dem Anleger-Sentiment wurden an drei Tagen positive Themen diskutiert, während an neun Tagen die negative Kommunikation dominierte. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es jedoch keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieser Stimmungslage erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Zusammenhang mit Booz Allen Hamilton wurden über einen längeren Zeitraum analysiert. Die durchschnittliche Aktivität der Aktie weist auf eine mittlere Diskussionsintensität hin und erfordert daher eine "Neutral"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung hat in diesem Zeitraum eine negative Entwicklung erfahren, was zu einer Einschätzung als "Schlecht"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Schlecht"-Bewertung für Booz Allen Hamilton in diesem Punkt.

Im Vergleich zur "IT-Dienstleistungen"-Branche hat die Aktie von Booz Allen Hamilton in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +59,67 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um -4,35 Prozent gefallen sind. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt die Rendite der Aktie jedoch um 186,38 Prozent unter dem Durchschnittswert. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten insgesamt 2 positive, 2 neutrale und keine negativen Einschätzungen für Booz Allen Hamilton abgegeben. Dies führt zu einer langfristigen Einstufung als "Gut". Für die Aktie wird ein durchschnittliches Kursziel von 129,67 USD prognostiziert, was eine erwartete Kursentwicklung von -10,2 Prozent darstellt und somit die Einstufung "Schlecht" nach sich zieht. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einschätzung auf Basis der Analystenbewertungen für die Aktie von Booz Allen Hamilton.