Booz Allen Hamilton Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

Ein Blick auf die Diskussionen in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Booz Allen Hamilton eingestellt waren. Es gab drei positive und neun negative Tage, während an zwei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Booz Allen Hamilton daher eine "Schlecht"-Einschätzung von der Redaktion in Bezug auf die Anlegerstimmung.

In technischer Hinsicht zeigt der aktuelle Kurs der Booz Allen Hamilton-Aktie von 127,22 USD eine positive Entwicklung. Der Kurs liegt mit +12,74 Prozent über dem GD200 (112,84 USD), was aus charttechnischer Sicht ein positives Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, zeigt einen Kurs von 126,03 USD, was auf ein "Neutral"-Signal hinweist. Zusammenfassend wird der Kurs der Booz Allen Hamilton-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Booz Allen Hamilton beträgt aktuell 54,5 Punkte, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls einen neutralen Wert von 57,52. Somit wird die Aktie für diesen Punkt der Analyse als "Neutral" bewertet.

In den letzten Wochen konnte eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen bei Booz Allen Hamilton festgestellt werden. Dies basiert auf einer Auswertung von Diskussionen in den sozialen Medien. Trotz der negativen Stimmung zeigt sich eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen, was mit einer "Gut"-Bewertung honoriert wird. Zusammenfassend erhält Booz Allen Hamilton daher eine "Schlecht"-Bewertung für diese Stufe.