Boot Barn Aktie: Das hat man vor kurzer Zeit nicht erwartet …

Der Aktienkurs von Boot Barn übertrifft die durchschnittliche Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" um mehr als 30 Prozent, mit einer Rendite von 29,64 Prozent. Im Vergleich zur "Spezialität Einzelhandel"-Branche, die eine mittlere Rendite von -4,42 Prozent aufweist, liegt Boot Barn ebenfalls deutlich darüber, mit einer Rendite von 34,06 Prozent. Diese starke Performance im vergangenen Jahr führte zu einer Bewertung der Aktie als "Gut" in dieser Kategorie.

In Bezug auf Dividendenrendite liegt Boot Barn derzeit bei 0 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,37%. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in Bezug auf Boot Barn in den letzten Tagen überwiegend positiv. An 13 Tagen zeigte das Stimmungsbarometer grün, und es gab keine negativen Diskussionen. Die Anleger waren größtenteils neutral an einem Tag und zeigten in den letzten ein bis zwei Tagen verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen. Daher bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut" in Bezug auf das Anleger-Sentiment.

Der Relative Strength Index (RSI) von Boot Barn liegt bei 48,81, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 41,53, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich dadurch eine Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral".