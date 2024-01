Boot Barn Aktie: Was steht jetzt noch aus?

Die Boot Barn-Aktie hat in Bezug auf die Dividendenrendite eine Bewertung von "Schlecht" erhalten, da die Dividendenrendite von 0 Prozent bezogen auf das aktuelle Kursniveau liegt, was 3,38 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Spezialität Einzelhandel, 3,38) liegt. Die Dividendenrendite setzt die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Verbindung.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird die Boot Barn-Aktie als "Neutral" eingestuft. Der RSI beträgt 56,67 und der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 54,86. Dies führt zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral". Der RSI bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen auf einen Zeitraum von 7 Tagen und gibt an, ob ein Wert als „überverkauft“ (0-30), „überkauft“ (70-100) oder neutral (dazwischen) gilt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wird die Boot Barn-Aktie ebenfalls als "Neutral" bewertet. In den letzten Wochen wurde keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt. Auch die Stärke der Diskussion und die Veränderung der Anzahl der Beiträge zeigen keine signifikanten Unterschiede.

Die Anleger-Stimmung bei Boot Barn in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist jedoch insgesamt besonders positiv. Trotzdem wird die Aktie aufgrund der negativen Themen, die in den Diskussionen im Mittelpunkt standen, insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt erhält die Boot Barn-Aktie daher in den verschiedenen Bereichen die Einschätzung "Neutral".