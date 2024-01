Boot Barn Aktie: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

Die technische Analyse der Boot Barn-Aktie basierend auf den letzten 200 Handelstagen zeigt einen Durchschnittsschlusskurs von 79,19 USD. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 71,40 USD, was einem Unterschied von -9,84 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 73,79 USD zeigt mit einem letzten Schlusskurs (-3,24 Prozent) eine Nähe zum gleitenden Durchschnitt, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Boot Barn-Aktie somit eine "Neutral"-Bewertung in der einfachen Charttechnik.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" übertrifft die Boot Barn-Aktie mit einer Rendite von 13,4 Prozent die Konkurrenz um mehr als 2 Prozent. Auch im Vergleich zur "Spezialität Einzelhandel"-Branche, die in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -3,35 Prozent erzielte, liegt die Boot Barn-Aktie mit 16,74 Prozent deutlich darüber. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Untersuchung des Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt, dass die Boot Barn-Aktie überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI führt. Der 25-Tage-RSI hingegen ergibt ein "Neutral"-Rating, da die Aktie auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft ist. Insgesamt erhält das Boot Barn-Wertpapier daher ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Boot Barn eingestellt waren. Allerdings waren die neuesten Nachrichten über das Unternehmen hauptsächlich negativ. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Boot Barn daher eine "Neutral"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Insgesamt erhält die Boot Barn-Aktie somit eine "Neutral"-Bewertung in der technischen Analyse, eine "Gut"-Bewertung im Branchenvergleich Aktienkurs und eine "Neutral"-Einschätzung hinsichtlich der Anlegerstimmung.