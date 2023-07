Boot Barn Aktie: Die Anleger zögern noch, warum eigentlich?

Per 24.07.2023, 15:01 Uhr wird für die Aktie Boot Barn am Heimatmarkt New York der Kurs von 93.4 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Bekleidung Einzelhandel".

Unser Analystenteam hat Boot Barn auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die Boot Barn-Aktie beträgt dieser aktuell 71,36 USD. Der letzte Schlusskurs (93,4 USD) liegt damit deutlich darüber (+30,89 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Boot Barn somit eine "Buy"-Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Für diesen (78,28 USD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt (+19,32 Prozent Abweichung). Die Boot Barn-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Buy"-Rating bedacht. In Summe wird Boot Barn auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Buy"-Rating versehen.

2. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Boot Barn-Aktie aktuell mit "Buy" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 4 "Buy"-, 0 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Buy". In diesem Zeitraum stuften 1 Analysten den Titel als Buy ein, 0 als Hold und 0 als Sell. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (96,67 USD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 3,5 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 93,4 USD), was einer "Hold"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Boot Barn eine "Buy"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

3. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Boot Barn mit einem Wert von 16,59 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Spezialität Einzelhandel" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 28,21 , womit sich ein Abstand von 41 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.

