Boot Barn Aktie: Anleger aufgepasst!

Die Aktie von Boot Barn weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,4 Prozent in der "Spezialität Einzelhandel"-Branche. Diese Diskrepanz führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Boot Barn im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" eine Rendite von 29,64 Prozent erzielt, was mehr als 30 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Spezialität Einzelhandel"-Branche, die eine mittlere Rendite von -5,64 Prozent in den vergangenen 12 Monaten verzeichnete, liegt Boot Barn mit 35,28 Prozent überdurchschnittlich. Daher wird die Aktie in dieser Kategorie mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Boot Barn liegt bei 33,78, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Dieser Index bezieht sich auf die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen und deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, zeigt mit einem Wert von 38,56 eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau an. Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Gesamteinschätzung.

Die technische Analyse der Boot Barn-Aktie basierend auf den letzten 200 Handelstagen zeigt einen Durchschnittsschlusskurs von 79,19 USD. Der letzte Schlusskurs lag bei 78,78 USD, was einem Unterschied von -0,52 Prozent entspricht und daher zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 74,01 USD weist einen letzten Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+6,45 Prozent) auf, was zu einem "Gut"-Rating in diesem Bereich führt. Insgesamt erhält Boot Barn also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung der Boot Barn-Aktie, wobei die Dividendenrendite als schwach und der Aktienkurs sowie die charttechnische Analyse als positiv einzustufen sind.