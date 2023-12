Boosh Plant-Based Brands Aktie: Das hätte keiner erwarten können!

Die Stimmungslage unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen größtenteils positiv. An fünf Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen hat sich das Gespräch der Anleger auch verstärkt auf positive Themen bezogen, die das Unternehmen Boosh Plant-based Brands betreffen. Aufgrund dessen hat die Redaktion die Aktie mit "Gut" bewertet, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Der Relative Strength-Index (RSI), ein wichtiges Signal der technischen Analyse, berücksichtigt die Auf- und Abwärtsbewegungen der Kurse in einem Zeitraum von sieben Tagen. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" eingestuft, zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI der Boosh Plant-based Brands von 50 führt zu einer Einstufung als "Neutral". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist ebenfalls mit 50 ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ergibt, dass die Boosh Plant-based Brands derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,02 CAD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (0,01 CAD) um -50 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zur Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 0,01 CAD, was einer Abweichung von 0 Prozent entspricht und somit als "Neutral"-Wert eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich somit eine Einstufung als "Neutral".

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine klare Veränderung in der Kommunikation über Boosh Plant-based Brands in den sozialen Medien. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Intensität und Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Boosh Plant-based Brands wurde deutlich weniger diskutiert als normal, was auf eine abnehmende Aufmerksamkeit hinweist. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht". Somit erhält die Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating.