Boosh Plant-Based Brands Aktie: Kracht es jetzt richtig?

Der Relative Strength Index (RSI) wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Bei Boosh Plant-based Brands liegt der 7-Tage-RSI momentan bei 50 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis ergibt ein "Neutral"-Rating für die Aktie.

In der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 0,02 CAD für den Schlusskurs der Boosh Plant-based Brands-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag jedoch bei 0,01 CAD, was einem Unterschied von -50 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 0,01 CAD führt zu einer "Neutral"-Bewertung.

Die Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte in den letzten Wochen vermehrt negative Kommentare über Boosh Plant-based Brands in den sozialen Medien. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Aktie. Obwohl die Diskussion über die Aktie in den sozialen Netzwerken in den letzten Tagen neutral war, überwogen die negativen Themen an vier Tagen. Daher wird auch das Anleger-Sentiment mit einem "Schlecht" bewertet.

Insgesamt erhält Boosh Plant-based Brands somit eine "Neutral"-Bewertung für den RSI, eine "Schlecht"-Bewertung in der charttechnischen Analyse und eine "Schlecht"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.