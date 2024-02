Boosh Plant-Based Brands Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Boosh Plant-based Brands-Aktie zeigt eine neutrale Bewertung sowohl für den 7-Tage-RSI (Wert: 50) als auch den 25-Tage-RSI (Wert: 44,44). Dies deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Die Stimmungsanalyse ergibt ebenfalls ein "Neutral"-Rating, da es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung in der Anlegerstimmung gab, und die Diskussionsintensität auf ein neutrales Niveau hinweist.

Die Bewertung der Anlegerstimmung in den sozialen Medien zeigt hingegen mehrheitlich positive Reaktionen auf das Unternehmen in den letzten Tagen. Trotzdem waren die neuesten Nachrichten über das Unternehmen eher neutral, was zu einer insgesamt positiven "Gut"-Einschätzung führt.

In Bezug auf die technische Analyse erhält die Boosh Plant-based Brands-Aktie eine negative Bewertung (Schlecht) für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage, da eine Abweichung von -25 Prozent festgestellt wurde. Hingegen wird die Aktie positiv bewertet (Gut) im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, da der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Insgesamt ergeben die verschiedenen Analysen ein "Neutral"-Rating für die Boosh Plant-based Brands-Aktie.