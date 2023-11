Boom bei privaten Kreditfonds: Finanzaufsichtsbehörden äußern Bedenken hinsichtlich steigender Risiken

Steigende Zinsen schüren Befürchtungen über Kreditausfälle, die das Finanzsystem destabilisieren könnten.

Mit dem Anstieg der Zinsen wächst die Sorge vor möglichen Kreditausfällen, die die Stabilität des Finanzsystems gefährden könnten. Der Markt für private Kreditfonds ist in den letzten Jahren rasant gewachsen, so schnell, dass die Finanzaufseher und Banker befürchten, es könnte zu einer Bedrohung für die Stabilität des Finanzsystems werden. Vor der globalen Finanzkrise betrug das Volumen des Marktes 235 Milliarden Dollar, heute wird es auf 1,6 Billionen Dollar geschätzt.

Dieses schnelle Wachstum und die Größe des Marktes alarmieren nun auch die deutsche Finanzaufsicht Bafin. In einer Antwort auf eine Anfrage des Handelsblatts äußern sie Bedenken bezüglich des Verbraucherschutzes, der Marktintegrität und der Finanzstabilität im Bereich der privaten Kreditfonds.

Ein Grund für die Sorge der Bafin ist die Tatsache, dass diese Fonds in der Regel riskante Investitionen tätigen, wie beispielsweise Kredite an kleine und mittlere Unternehmen, deren Bonität nicht von Ratingagenturen geprüft wird. Außerdem kritisiert die Bafin die mangelnde Transparenz dieser Fonds, bedingt durch geringe Berichtspflichten. Das erhöht das systemische Risiko, da diese Fonds eng mit dem Rest des Finanzmarkts verflochten sind. Die Bafin warnt vor dem „Hebeln“ einiger privater Kreditfonds, was bedeutet, dass sie Schulden verwenden, um ihre Renditen zu steigern. Nicht nur die Bafin, auch andere Aufseher und Spitzenbanker warnen vor den Risiken des privaten Kreditmarktes.

Auf einer Konferenz von internationalen Spitzenbankern in Hongkong äußert Colm Kelleher, Verwaltungsratschef der Schweizer Großbank UBS, seine Bedenken über sogenannte „Schattenbanken“, die ähnliche Geschäfte wie Banken tätigen, aber weniger streng reguliert sind. Unter diesen Schattenbanken fallen auch Privatkredit- und andere Finanzfonds. Laut Preqin, einem Analysehaus für alternative Anlagen, wird der globale Markt für private Kredite bis 2028 auf 2,8 Billionen Dollar anwachsen - ein schnelles Wachstum, das auch auf die zunehmende Beteiligung von Kleinanlegern unter dem Schlagwort "Demokratisierung" zurückzuführen ist.

Bisher haben vor allem institutionelle Anleger wie Pensionskassen, Versicherungen und Versorgungswerke in private Kreditfonds investiert, aufgrund der vergleichsweise hohen Renditen während der Nullzinsphase der Notenbanken. Laut Preqin lag die durchschnittliche Rendite solcher Fonds bei 9,1 Prozent. Auch Private-Equity-Firmen wie KKR, Apollo und Blackstone investieren immer mehr in diesen Markt, wie aus einer Analyse der Ratingagentur Moody's hervorgeht. In diesem Jahr haben auch Vermögensverwaltungsriesen wie Blackrock und Fidelity in diesen Bereich investiert, was das systemische Risiko, wie von Moody's festgestellt, erhöht.

Die Bafin kritisiert nun die mangelnde Transparenz in diesem Markt und warnt vor drei möglichen Risiken: steigenden Zinsen, Kreditausfällen und mangelnder Transparenz. Sie verweisen auf einen Bericht der Internationalen Organisation der Wertpapieraufsicht (Iosco), der betont, dass sich Investoren von privaten Kreditfonds Verluste aus Kreditausfällen, die höher sind als erwartet, drohen. "Die Verluste werden für die Investoren derjenigen privaten Kreditfonds noch vergrößert, die ihre Investitionen hebeln", so die Bafin.

Stephen Fuller, ein Experte von Moody's, warnt vor den Auswirkungen der hohen Leitzinsen, die die Widerstandsfähigkeit des privaten Kreditmarktes testen. "Wenn sie ihren ersten zyklischen Abschwung erleben, wird dies auch Auswirkungen auf die Kreditausfälle der Unternehmen und möglicherweise auf die breitere Wirtschaft haben", fügt er hinzu.

Um die Transparenz in diesem Markt zu erhöhen, hat Moody's eine eigene Einheit für Daten und Analysen zu privaten Kreditfonds gegründet. Der Vorsitzende der Iosco, Jean-Paul Servais, zeigt Bedenken über die mangelnde Bewusstheit der privaten Kreditfonds in Bezug auf die aktuellen Risiken und die mangelnde Transparenz. Nicht alle Akteure am privaten Kreditmarkt teilen diese Einschätzung der Aufsichtsbehörden. Matthias Unser von Yielco, einem Analysehaus für private Anlagen, erklärt, dass im Vergleich zu börsennotierten Anlageoptionen die Informationen eher knapp sind.

Die Fonds sind jedoch gegenüber ihren Investoren sehr transparent und liefern quartalsweise detaillierte Informationen zu den einzelnen Krediten und deren Konditionen. Die Head of Private Debt bei Tikehau Capital, Cécile Mayer-Lévi, betont die fortschreitende Transparenz in diesem Markt und erklärt, dass es in der Natur von privaten Märkten liege, dass nicht alle Informationen öffentlich verfügbar gemacht werden können. Die Branche macht jedoch Fortschritte in puncto Transparenz, so Mayer-Lévi.

