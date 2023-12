Booktopia Group Aktie: Darf das wirklich wahr sein?

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Booktopia als neutral eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume hinweg und ordnet diesen Werte zwischen 0 und 100 zu. Für die Aktie von Booktopia ergibt sich ein RSI7-Wert von 54,55, was zu einer neutralen Empfehlung führt. Der RSI25-Wert beträgt 65,18, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein neutrales Ranking auf Basis des Relative Strength Index.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Booktopia diskutiert, an fünf Tagen war das Stimmungsbarometer positiv. Es gab keine negativen Diskussionen und an drei Tagen war die Stimmung neutral. Auch aktuell, in den letzten ein bis zwei Tagen, dominieren positive Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft bei 0,14 AUD, wobei der aktuelle Kurs der Aktie (0,063 AUD) um -55 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zur Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 0,08 AUD, was einer Abweichung von -21,25 Prozent entspricht. Somit ist die Aktie in diesem Zeitraum ebenfalls als "Schlecht"-Wert einzustufen. Insgesamt erhält die Aktie daher das Rating "Schlecht" auf Basis der technischen Analyse.

Das Sentiment und der Buzz im Internet können Stimmungen verstärken oder verändern. In Bezug auf die Diskussionen im Internet wurde bei Booktopia eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer neutralen Bewertung dieses Signals führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu dem Gesamtergebnis einer neutralen Stimmung führt.