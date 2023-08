Booking: Das wahre Kursziel von 2,70 Tsd. EUR

Die Booking-Aktie wird derzeit nach Ansicht von Marktexperten nicht richtig bewertet. Das wahre Kursziel des Unternehmens liegt um -7,15% unter dem aktuellen Preis.

• Am 09.08.2023 verlor die Aktie von Booking an Wert (-0,66%)

• Das Kursziel für das Unternehmen liegt bei 2,70 Tsd. EUR

• Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,97

Gestern ging es an der Börse für die Aktionäre von Booking bergab und der Aktienkurs sank um -0,66%. Die Ergebnisse der letzten fünf Handelstage zeigen jedoch eine positive Entwicklung (+12,84%). Derzeit scheint also relative Optimismus am Markt zu herrschen.

Obwohl diese Entwicklung viele Investoren überrascht haben dürfte – Experten sind eindeutig optimistisch gestimmt.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie von Booking beträgt laut durchschnittlicher Schätzung aller Bankanalysten aktuell rund...