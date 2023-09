Booking Quartalszahlen-Prognose: Erwartet deutlicher Umsatz- und Gewinnanstieg, trotz Kursrückgang?

In nur 50 Tagen wird das US-amerikanische Unternehmen Booking seine Quartalszahlen für das dritte Quartal präsentieren. Aktionäre sind gespannt, was an Umsatz- und Gewinnzahlen zu erwarten ist. Auch die Entwicklung der Booking-Aktie im Vergleich zum Vorjahr ist interessant.

Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 107,50 Mrd. EUR zählt Booking zu den Schwergewichten am Markt. Die Quartalszahlen werden nach Börsenschluss veröffentlicht und sowohl von Aktionären als auch von Analysten erwartet. Laut Analyseprognosen wird ein deutlicher Umsatzanstieg im Vergleich zum vorherigen Quartal erwartet. Im dritten Quartal 2022 betrug der Umsatz noch 5,65 Mrd. EUR, jetzt wird mit einem Sprung um +19,60 Prozent auf 6,76 Mrd. EUR gerechnet. Auch der Gewinn soll sich voraussichtlich um +27,90 Prozent auf 1,99 Mrd. EUR erhöhen.

Wie...