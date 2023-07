Booking: Quartalszahlen-Erwartungen erhöhen sich, Aktie um 16,60% gestiegen

In genau 91 Tagen wird das amerikanische Unternehmen Booking aus Norwalk seine Quartalsbilanz für das 3. Quartal vorlegen. Was können Aktionäre in Bezug auf Umsatz und Gewinnzahlen erwarten? Und wie entwickelt sich die Aktie von Booking im Vergleich zum Vorjahr?

Es sind nicht mehr viele Tage übrig, bis die Aktie von Booking ihre neuen Quartalszahlen präsentiert. Derzeit hat sie eine Marktkapitalisierung von 100,98 Mrd. EUR erreicht. Aktionäre und Analysten sind gespannt auf das Ergebnis.

Analysten zufolge wird der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal stark steigen. Im dritten Quartal 2022 betrug der Umsatz noch 5,49 Mrd. EUR, doch jetzt wird ein Anstieg um +16,60% erwartet, sodass er voraussichtlich bei 6,41 Mrd. EUR liegen wird.

Auch der Gewinn soll sich positiv verändern und voraussichtlich um +27,40% auf 1,93 Mrd. EUR...