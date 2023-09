Booking: Quartalsbericht in 54 Tagen erwartet - Prognose deutet auf Umsatz-und Gewinnsteigerung hin

In 54 Tagen gibt das in Norwalk, USA ansässige Buchungsunternehmen seine Quartalsberichte für das dritte Quartal bekannt. Was können Aktionäre in Bezug auf Umsatz- und Gewinnzahlen erwarten? Und wie hat sich die Aktie von Booking im Vergleich zum Vorjahr entwickelt?

Es sind nur noch 54 Tage bis nach Börsenschluss die Booking-Aktie ihre neuen Quartalszahlen vorstellen wird. Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 106,66 Mrd. EUR sorgen diese Zahlen sowohl bei Aktionären als auch Analysten für Spannung.

Aktuellen Datenanalysen zufolge rechnen die Analystenhäuser mit einem deutlichen Umsatzplus im Vergleich zum Vorquartal. Im dritten Quartal 2022 erzielte Booking einen Umsatz von 5,61 Mrd. EUR und es wird erwartet, dass dieser nun um +19,60 Prozent auf 6,71 Mrd. EUR steigt. Auch der Gewinn soll voraussichtlich um +27,90...