Booking: Potenzial für Kursgewinne

Die Aktie von Booking ist laut Bankanalysten aktuell unterbewertet und hat ein mittelfristiges Kursziel von 2.542,21 EUR, was einem Potenzial für Kursgewinne von +5,40% entspricht.

• Am 10.05.2023 legte die Aktie um +0,37% zu

• Der Trend-Indikator “Guru-Rating” bleibt bei 3,97

In den vergangenen fünf Handelstagen konnte die Aktie eine positive Kursentwicklung erzielen und schließt damit auf dem Niveau vom gestrigen Tag mit einem Plus von +0,37%. Die Stimmung am Markt scheint derzeit relativ optimistisch zu sein.

Während sich 14 Analysten positiv zur Aktie äußern und sie als starken Kauf empfehlen sowie weitere 13 Experten diese als kaufenswert einstufen aber nur etwas vorsichtiger sind (Rating “halten”), gibt es auch einen Analysten der Meinung ist, dass Anleger besser verkaufen sollten.

Insgesamt gesehen überwiegt jedoch...