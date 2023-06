Booking: Potenzial für Investoren - Kursziel bei 2,64 Tsd. EUR

Am gestrigen Handelstag fiel die Aktie von Booking um -2,02%. In den letzten fünf Handelstagen betrug der Rückgang -0,65%, was auf eine neutrale Stimmung am Markt hindeutet.

Bankanalysten sind sich einig: Die Aktie ist unterbewertet und ihr wahres Kursziel liegt bei 2,64 Tsd. EUR. Dies entspricht einem Potenzial von +9,55% für Investoren. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung aufgrund des neutralen Trends der vergangenen Tage.

Von insgesamt 34 Experten bewerten 14 die Aktie als starken Kauf und weitere 6 setzen das Rating “Kauf”. Weitere 13 Experten empfehlen “halten”, während nur noch ein Experte einen Verkauf vorschlägt und einer sogar zum sofortigen Verkauf rät. Das Guru-Rating bleibt mit einem Wert von 3,89 unverändert positiv.

Ein klares Signal für Investoren ergibt sich aus dem Anteil der...