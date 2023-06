Booking: Potential für Kursanstieg auf 2,42 Tsd. EUR

Die Aktie von Booking wird nach Ansicht der Bankanalysten aktuell unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel beträgt 2,42 Tsd. EUR mit einer potentiellen Steigerung von +0,11%.

• Am 14.06.2023 sank die Aktie um -0,16%

• Gur-Rating bleibt bei 3,97

• Analysten bewerten die Aktie zu +57,58% positiv

In den letzten fünf Handelstagen fiel der Wert der Booking-Aktien um insgesamt -1,42%. Gestern erlitt sie einen weiteren Rückschlag in Höhe von -0,16%. Die Stimmung am Markt scheint momentan eher pessimistisch.

Dennoch sind sich die Bankanalysten einig: Das wahre Potenzial der Aktie ist noch lange nicht ausgeschöpft und das Kursziel liegt bei 2,42 Tsd. EUR mit einem möglichen Anstieg von +0,11%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung aufgrund des aktuellen negativen Trends.

Konkret empfehlen jedoch insgesamt 19...