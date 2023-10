Booking: Kursziel von 3,15 Tsd. EUR

Am gestrigen Tag verzeichnete die Aktie von Booking eine negative Kursentwicklung von -1,30%. In den vergangenen fünf Handelstagen belief sich der Gesamtverlust auf -0,04%, was jedoch als neutraler Trend interpretiert werden kann.

Trotzdem sind Analysten der Meinung, dass die Aktie aktuell unterbewertet ist und ein mittelfristiges Kurspotenzial von +10,50% bei einem Kursziel von 3,15 Tsd. EUR bietet. Von insgesamt 34 analysierten Experten empfehlen dabei 21 (61,76%) entweder einen Kauf oder halten an ihrer positiven Einschätzung fest.

Das Guru-Rating bleibt mit einem Wert von 3,97 unverändert positiv für Booking.

Anmerkung: Diese Informationen dienen lediglich zur Information und stellen keine Anlageempfehlungen dar. Jegliche Investition birgt Risiken und es wird empfohlen vor einer Investition eine professionelle Beratung...