Booking: Kursziel von 2,61 Tsd. EUR erwartet

Die Aktie von Booking hat in den letzten fünf Handelstagen ein Plus von +4,09% verzeichnet und gestern um weitere +1,91% zugelegt. Die Stimmung am Markt ist derzeit relativ optimistisch.

Das mittelfristige Kursziel für Booking liegt bei 2,61 Tsd. EUR. Dies bedeutet laut durchschnittlicher Schätzung von Bankanalysten eine Abweichung vom aktuellen Kurs um -4,39%.13 Analysten empfehlen die Aktie als starken Kauf und sieben haben das Rating “Kauf” vergeben. Weitere 13 beurteilen die Aktie neutral (“halten”), während einer Verkauf und einer sofortigen Verkaufsempfehlung aussprechen.

Die positive Einschätzung wird durch das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating”, das unverändert bei 3,86 liegt, unterstützt.

Zusammenfassend:

• Booking stieg gestern um +1,91%

• Das mittelfristige Kursziel beträgt 2,61 Tsd. EUR

• Es gibt mehr...