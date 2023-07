Booking: Kursziel von 2,57 Tsd. EUR erwartet

Analytiker sind der Meinung, dass die Aktie von Booking aktuell unterbewertet ist. Demnach liegt das wahre Kursziel bei -3,41% vom aktuellen Preis entfernt.

• Am 18.07.2023 stieg die Aktie um +1,08%

• Das Kursziel beträgt 2,57 Tsd. EUR

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,86

Die Booking-Aktie hat gestern eine positive Entwicklung am Finanzmarkt hingelegt und in den letzten fünf Handelstagen einen Anstieg von +6,93% verzeichnet. Dies lässt auf eine optimistische Stimmung am Markt schließen.

Das durchschnittliche mittelfristige Kursziel für Booking liegt momentan bei 2,57 Tsd. EUR laut Bankanalystenmeinungen und bietet somit einen potentiellen Gewinn in Höhe von -3,41%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung nach dem jüngsten positiven Trend.

Aktuell empfehlen 13 Analytiker den Kauf der Aktie und weitere...