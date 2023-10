Booking: Kursziel 3,15 Tsd. EUR - Analysten empfehlen Kauf

Am gestrigen Tag verzeichnete die Aktie von Booking eine negative Kursentwicklung um -1,30% und erreichte in den vergangenen fünf Handelstagen nur einen minimal positiven Trend von +0,04%. Die durchschnittliche Prognose der Bankanalysten für das mittelfristige Kursziel liegt aktuell bei 3,15 Tsd. EUR, was ein Potenzial von +10,50% bedeutet. Allerdings gibt es auch Skeptiker auf dem Markt.

Während 15 Analysten zu einem klaren “Kauf” raten und weitere sechs Experten diese Einschätzung teilen aber ohne Euphorie bleiben, geben elf Experten ein neutrales “Halten”-Rating ab. Ein Anlageberater rät sogar zum Verkauf der Aktie und ein anderer ist davon überzeugt dass sie sofort verkauft werden sollte.

Das Guru-Rating bleibt unverändert mit einer Bewertung von 3,97 erhalten – insgesamt ergibt sich hieraus eine optimistische Stimmung...