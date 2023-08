Booking: Kursziel bei 2,74 Tsd. EUR

Am gestrigen Tag musste die Aktie von Booking ein Minus von -1,72% hinnehmen und hat somit in den letzten fünf Handelstagen einen Rückgang von -5,44% verzeichnet. Die Stimmung am Markt scheint derzeit dementsprechend pessimistisch.

Die Analysten sind jedoch anderer Meinung und sehen das wahre Potenzial der Aktie noch nicht ausgeschöpft. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 2,74 Tsd. EUR und zeigt somit ein Potential von +0,58%. Allerdings birgt diese Investition auch ein gewisses Risiko in Höhe von -2,71%.

15 Analysten empfehlen daher aktuell einen Kauf der Aktie und sieben weitere setzen auf eine “Kauf”-Einschätzung. Elf Experten halten sich weitgehend neutral (“halten”) während lediglich einer den “Verkauf” empfiehlt. Ein Experte geht sogar so weit zu sagen, dass die Aktie sofort verkauft werden müsse.

Das Guru-Rating...