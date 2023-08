Booking: Kursziel bei 2,70 Tsd. EUR

Die Aktie von Booking hat in den vergangenen fünf Handelstagen ein Plus von +11,28% erzielt und konnte gestern weitere +5,87% hinzugewinnen. Die Stimmung am Markt ist somit optimistisch.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt nach Einschätzungen der Bankanalysten bei 2,70 Tsd. EUR. Diese Prognose würde eine Renditeerwartung von -8,25% bedeuten.

15 Analysten bewerten Booking als starken Kauf und sieben Experten empfehlen einen Kauf der Aktie mit einer optimistischen Einschätzung. Elf Analysten halten das Papier aktuell und nur einer sieht es als Verkauf an. Ein Experte rät sogar zum sofortigen Verkauf.

Insgesamt sind demnach 62,86% aller befragten Analysten noch positiv gegenüber der Aktie eingestellt.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei einem Wert von 3,97 (“Guru-Rating ALT”).