Booking: Kursziel bei 2,62 Tsd. EUR - Aktie laut Analysten unterbewertet

Die gestrige Kursentwicklung von Booking betrug -0,08%. Die Ergebnisse der vergangenen fünf Handelstage zeigen jedoch eine positive Entwicklung von +1,12%, was auf einen relativ optimistischen Markt hindeutet.

Bankanalysten sind im Durchschnitt der Meinung, dass das mittelfristige Kursziel von Booking bei 2,62 Tsd. EUR liegt und die Aktie somit um -2,57% unter ihrem aktuellen Wert bewertet ist. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung aufgrund des zuletzt positiven Trends.

13 Analysten empfehlen den Kauf der Aktie und sieben weitere sehen ein “Kauf”-Rating als angemessen an. Dagegen halten sich 13 Experten neutral mit einem “halten”-Rating und nur ein Experte rät zum Verkauf oder sogar sofortigen Verkauf (insgesamt also zwei negative Bewertungen). Der Anteil an Analysten mit einer optimistischen Einschätzung...