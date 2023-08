Booking: Kurspotenzial bei +6,24%

Die Aktie von Booking wurde von Bankanalysten als aktuell unterbewertet eingestuft. So liegt das mittelfristige Kursziel derzeit bei 3,06 Tsd. EUR – ein Potenzial von +6,24%. Gestern verzeichnete die Aktie bereits einen Zuwachs um +0,63% und in den vergangenen fünf Handelstagen sogar um +3,44%. Die Stimmung am Markt ist dementsprechend optimistisch.

• Gestriger Anstieg um +0,63%

• 15 Analysten bewerten die Aktie als starken Kauf

• Guru-Rating bleibt stabil mit 3,97

Von insgesamt 34 Analysteneinschätzungen erhielt Booking eine überwiegend positive Bewertung: 15 Experten raten zum Kauf der Aktie und weitere sechs teilen diese Einschätzung. Elf Analysten empfehlen “Halten” und nur einer gibt ein Verkaufssignal. Ein Experte rät gar zum sofortigen Verkauf der Anteilsscheine.

Das Guru-Rating für Booking blieb unverändert bei einem...