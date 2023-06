Booking: Kurspotential bei 2,39 Tsd. EUR - Analysten uneins über Bewertung

Die Aktie von Booking konnte gestern am Finanzmarkt ein Plus von +2,37% verzeichnen und in den vergangenen fünf Handelstagen sogar um +2,52% steigen. Das Kursziel der Aktie liegt aktuell bei 2,39 Tsd. EUR mit einem möglichen Renditepotenzial von -2,21%.

14 Bankanalysten empfehlen die Aktie als starken Kauf, während 5 weitere Experten sie optimistisch bewerten. Insgesamt halten sich jedoch 13 Analysten eher neutral und nur einer sieht einen Verkauf als gerechtfertigt an.

Laut dem Guru-Rating bleibt das Rating auf dem bekannten Niveau von 3,97. Der Anteil der Analysten, die weiterhin eine positive Einschätzung haben beträgt somit insgesamt +57,58%.