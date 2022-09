Booking Holdings Whale Trades für September 15

Weitere Suchergebnisse zu "Booking Holdings":

Finanztrends Video zu Booking Holdings



mehr >

Benzingas Options-Scanner hat gerade über 11 Optionsgeschäfte für Booking Holdings (NASDAQ:BKNG) mit einem Gesamtbetrag von $1.025.369 entdeckt. Zur gleichen Zeit erwischte unser Algo 4 für einen Gesamtbetrag von 221.250. Was ist das Kursziel? Unter Berücksichtigung des Volumens und des offenen Interesses an diesen Kontrakten scheint es, dass die Wale in den letzten 3 Monaten eine Preisspanne von $1800,0 bis $2735,0… Hier weiterlesen