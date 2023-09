Booking: Durchschnittliches Kursziel von 3,11 Tsd. EUR

Am gestrigen Tag hat die Aktie von Booking an Wert verloren und einen Rückgang um -1,41% verzeichnet. In den letzten fünf Handelstagen sank der Kurs insgesamt um -4,02%, was auf eine momentan pessimistische Marktlage schließen lässt.

Die Bankanalysten sehen das Potenzial jedoch anders: Das durchschnittliche mittelfristige Kursziel für Booking liegt bei 3,11 Tsd. EUR. Sollten sich diese Prognosen bewahrheiten, würde dies Investoren einen Gewinn von +8,37% bescheren.

Für 15 Analysten ist die Aktie aktuell ein starker Kauf und sechs weitere sind optimistisch eingestellt und empfehlen ebenfalls zum Kauf. Elf Experten haben sich neutral positioniert und raten zum Halten der Aktie während einer einziger Analyst zu einem Verkauf rät sowie nur noch einer meint sogar sofortiger Verkauf sei notwendig.

Das Guru-Rating für Booking...